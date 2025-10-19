Auto in uso promiscuo, schemi Aci decisivi per optional e ricariche

La gestione fiscale delle autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti è un tema estremamente “caldo”, tanto più dopo le modifiche introdotte dalla legge Bilancio 2025 (legge 2024/207) e l’avvento delle auto elettriche.

L’agenzia delle Entrate è tornata recentemente sul tema con le risposte a interpello 233/2025 e 237/2025, riguardanti la concessione di optional e il rimborso dei costi di ricarica a dipendenti con auto in uso promiscuo.

Filo conduttore dei due chiarimenti è il principio per...