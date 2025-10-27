Autorizzazione del Pm per l’accesso se c’è il passaggio casa studio
La porta interna determina l'uso promiscuo del locali, per l'accesso ai fini fiscali serve l'ok del Pm
Una porta interna che consente un agevole collegamento tra lo studio del contribuente e la sua abitazione determina l'uso promiscuo dei locali per il cui accesso, ai fini fiscali, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. A ribadire questo interessante principio è la Cassazione con l'ordinanza 28338/2025.
I verificatori accedevano nello studio di un esperto...