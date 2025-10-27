Autorizzazione del Pm per l’accesso se c’è il passaggio casa studio

Una porta interna che consente un agevole collegamento tra lo studio del contribuente e la sua abitazione determina l'uso promiscuo dei locali per il cui accesso, ai fini fiscali, è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. A ribadire questo interessante principio è la Cassazione con l'ordinanza 28338/2025.

I verificatori accedevano nello studio di un esperto...