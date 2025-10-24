Frode carosello, al Fisco la prova della consapevolezza
Per la Cgt di Campobasso, che fa propri i principi affermati nel 2022 dalla Cassazione, il concessionario potrà poi dimostrare di aver agito con la massima diligenza
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti è onere dell’amministrazione finanziaria provare la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del cessionario di inserirsi in un’operazione consistente in una frode fiscale.
Assolto tale onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare, con prova contraria, di aver agito utilizzando «la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto»....
