Controlli e liti

Scatta l’Irap se l’attività di sindaco/revisore è imputata allo studio associato

L’incarico fatturato e pagato allo studio associato non rientra nell’esenzione dall’imposta regionale

di Federico Gavioli

L’Irap va pagata se l’attività dei professionisti di sindaco/revisore legale è stata fiscalmente imputata allo studio professionale associato di cui ne fanno parte. È il principio contenuto nell’ordinanza 27352/2025 della Cassazione.

Il diniego di rimborso

L’agenzia delle Entrate con provvedimento del gennaio 2019 rigettava l’istanza con cui uno studio associato di commercialisti...

