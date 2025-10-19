Licenza di software dalla casa madre: bocciato il profit split
La capogruppo svolgeva funzioni a maggior valore aggiunto e in autonomia
La sentenza della Cgt Lombardia n. 1059/22/2025 (presidente Marini, relatore Palma) affronta il tema del livello di integrazione delle attività all’interno di un gruppo ai fini dell’applicazione del metodo profit split e della rilevanza per il transfer pricing dell’ammortamento dell’avviamento.
La contestazione era stata mossa nei confronti della casa madre italiana di un gruppo che concedeva in licenza un software alle consociate distributive e forniva servizi di installazione. La ...