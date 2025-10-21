Contraddittorio anticipato, schema d’atto per i crediti d’imposta non spettanti
Il documento del Consiglio nazionale e della fondazione dei commercialisti sul contraddittorio anticipato introdotto con la legge delega di riforma del fisco
La legge delega sulla riforma fiscale ha regolamentato il ricorso al contraddittorio anticipato (articolo 6bis, legge 212/2000, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), Dlgs 219/2023); quindi ora prima dell’avvio di un accertamento il contribuente riceve dalle Entrate uno schema d’atto che lo informa dei contenuti della pretesa impositiva. Il contribuente potrà produrre le proprie osservazioni entro 60 giorni dal ricevimento dello schema d’atto.
Dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei...
