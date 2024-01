Autoveicoli per trasporti specifici e uso speciale, l’identikit per l’agevolazione

La legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) ha ridisegnato gli incentivi sugli investimenti in beni strumentali nuovi specificatamente beni «Industria 4.0» e beni «ordinari» sia materiali che immateriali effettuati fino al 31 dicembre 2025 (articolo 1 commi 1051 e seguenti legge 178/2020 come modificato dall’articolo i comma 44 della legge 234/2021). Tuttavia per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono agevolabili esclusivamente i beni materiali e immateriali 4.0 e quindi ai nostri fini i veicoli per uso ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi