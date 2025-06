Beni culturali da Paesi extra Ue, al via la piattaforma per le importazioni

Al via il sistema informatico unionale denominato Icg (Import of cultural goods), accessibile mediante la apposita piattaforma, destinato a regolamentare – in attuazione del regolamento Ue 2019/880 – l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione europea di beni culturali provenienti da Paesi terzi. La partenza è fissata per il 28 giugno.

Sul tema, l’agenzia delle Dogane, con circolare 15/D/2025, ha fornito un inquadramento operativo e interpretativo delle disposizioni applicative contenute nel regolamento...