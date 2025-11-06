Caf e professionisti, svolta digitale per la delega unica

Dall’8 dicembre 2025 Caf e professionisti dovranno utilizzare il nuovo sistema telematico per inviare su file le deleghe ai servizi online dell’agenzia delle Entrate: un solo canale per l’autorizzazione a consultare cassetto fiscale, fatture elettroniche, corrispettivi telematici, cassetto riscossione e dati per Isa e concordato biennale. Fino al 5 dicembre resteranno operativi i vecchi sistemi per l’invio o il rinnovo delle deleghe.

La scadenza, fissata dal provvedimento n. 321918/2025 del 7 agosto...