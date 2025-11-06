Sanzione ridotta per il modello tardivo entro il 29 gennaio
Senza imposte da versare penalità minima di 25 euro. Se la dichiarazione è omessa niente spazio al ravvedimento operoso
Scaduto il termine del 31 ottobre per la presentazione del modello Redditi 2025, è ancora possibile trasmettere entro il 29 gennaio 2026 una dichiarazione tardiva pagando le sanzioni in misura ridotta.
La presentazione della dichiarazione oltre i termini di legge può determinare, infatti, l’invio di una dichiarazione tardiva o di una dichiarazione omessa. Entrambi i casi sono disciplinati dal comma 7 dell’articolo 2 del Dpr 322/1998 il quale dispone che:
le dichiarazioni presentate entro novanta giorni...
Michele BrusaterraScheda adempimento