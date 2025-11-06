Umbria e Marche, incentivi con sistema Zls

Il disegno di legge n. 2668 per il rilancio di Marche e Umbria introduce un sistema su due piani distinti e complementari. Da un lato, autorizzazioni e semplificazioni: le due regioni vengono agganciate all’architettura della ZES Unica già operativa nel Mezzogiorno, con l’inclusione dei Presidenti regional5i nella Cabina di regia nazionale, l’estensione della Struttura di missione ZES e dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) al territorio marchigiano e umbro. In pratica, per chi investe ...

