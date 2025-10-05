Imposte

Carried interest, sotto la lente del Fisco i prestiti ai manager

Nel corso degli ultimi giorni l’agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi interpelli relativi a piani di incentivazione del management

Carlo Rolandi

In base alla documentazione fornita dall’istante, l’Agenzia rileva che il piano non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 60, in particolare:

il ritorno economico dei manager è legato esclusivamente al rendimento del fondo, socio di minoranza, e non anche a quello degli altri soci;

non è previsto un vincolo temporale minimo di detenzione quinquennale degli Sfp, nè lo stesso è legato a un cambio di controllo.

Inoltre, nella risposta, l’Agenzia ritiene non soddisfatto anche il requisito dell’effettiva...

