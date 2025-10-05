Carried interest, sotto la lente del Fisco i prestiti ai manager
Nel corso degli ultimi giorni l’agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi interpelli relativi a piani di incentivazione del management
In base alla documentazione fornita dall’istante, l’Agenzia rileva che il piano non soddisfa i requisiti previsti dall’articolo 60, in particolare:
il ritorno economico dei manager è legato esclusivamente al rendimento del fondo, socio di minoranza, e non anche a quello degli altri soci;
non è previsto un vincolo temporale minimo di detenzione quinquennale degli Sfp, nè lo stesso è legato a un cambio di controllo.
Inoltre, nella risposta, l’Agenzia ritiene non soddisfatto anche il requisito dell’effettiva...