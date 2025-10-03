Imposte

Bonus casa, l’eredità può cambiare da un anno all’altro

Il principio di diritto n. 7 pone alcune difficoltà operative legate alle modalità di calcolo delle rate

di Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour

Il numero degli eredi che possiedono materialmente l’immobile ereditato può influenzare l’andamento delle detrazioni. Modificando, di anno in anno, l’entità delle rate da sfruttare. La precisazione fornita dalle Entrate con il principio di diritto 7/2025 offre una opportunità e pone un paio di difficoltà operative, legate alle modalità di prova della detenzione del bene e alla possibilità che, da un anno all’altro, il panorama degli eredi detentori si modifichi.

La chance della divisione

L’opportunità è quella di dividere ...

