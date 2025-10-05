Crociere, agevolazioni confermate anche per gli operatori onboard
Armatore e società di servizi dovranno comunicare tra loro per verificare la soglia del 50%
Con la decisione pubblicata lo scorso agosto la Commissione europea ha confermato espressamente l’applicazione dei benefici del Registro internazionale anche agli onboard operator. Si tratta dei soggetti che, in base a rapporti contrattuali con l’armatore, esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.
In base all’articolo 13 della legge 488/1999 e all’articolo 17 della legge 856/1986, questi operatori possono...