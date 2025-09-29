Cessione crediti in blocco, la prova della titolarità spetta al cessionario

La Corte di cassazione con tre sentenze (nn. 23834, 23849 e 23852, giudice relatore Crolla) torna sulla prova della titolarità del credito nell’ipotesi di cessioni in blocco, consolidando alcuni importanti principi. La cessione di crediti in blocco, disciplinata dall’articolo 58 del Testo unico bancario, è il trasferimento simultaneo di un insieme di crediti da un soggetto (cedente) a un altro (cessionario) e si caratterizza per la pubblicazione di un avviso sulla «Gazzetta Ufficiale» senza dover...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi