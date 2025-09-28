Tetto agli incarichi e rotazione per garantire una redditività di base
È prassi abbinare procedure con attivi cospicui a liquidazioni «vuote»
Numero limitato di procedure affidate a ciascuno studio e attenta vigilanza sui procedimenti penali e disciplinari, garantendo ai professionisti una stabilizzazione reddituale.
Aspetti su cui si soffermano i protocolli adottati dai tribunali (si veda l’articolo a fianco), preoccupandosi - nell’ambito della necessaria rotazione degli incarichi - di garantire a tutti gli ausiliari nominati una redditività minima, per coprire i costi per investimenti (banche dati, software, biblioteche) e collaboratori...