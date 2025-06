Cfc, il decreto fiscale semplifica l’attribuzione della quota dell’imposta minima nazionale

L’ultimo intervento in materia fiscale, introdotto con il Dl 84/2025, ha apportato rilevanti modifiche all’articolo 167 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) in materia di società estere controllate (CFC). Queste novità si inseriscono in un quadro già profondamente rivisto dal Dlgs 209/2023, adottato nell’ambito della riforma della fiscalità internazionale. L’obiettivo è quello di razionalizzare e rafforzare il coordinamento tra la disciplina delle CFC e le disposizioni contenute nel Titolo II ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi