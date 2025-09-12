Commercialisti, il modello delle società è la vecchia Stp
Nella legge del 2011 molti aspetti che rendono difficile l’applicazione. Occorre intervenire anche su distribuzione degli utilie partecipazione dei soci
La normativa di riforma delle aggregazioni professionali tra dottori commercialisti che il Governo sarà delegato a scrivere dovrà «definire le modalità di costituzione, di gestione, nonché il funzionamento e i limiti dell’esercizio della professione in forma associata o societaria» ma «nel rispetto», oltre che del Codice civile, «dei principi» desumibili: dall’articolo 10 della legge 183/2011, vale a dire la disciplina delle società tra professionisti (Stp); degli articoli 4 e 4-bis della legge 247...