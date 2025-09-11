De Nuccio, presidente dei commercialisti: «Ampio consenso sulla riforma»

La riforma dell’ordinamento della professione di dottore commercialista è frutto di un lungo confronto all’interno della categoria e sui principi si è raggiunta una condivisione maggioritaria. Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, mette nero su bianco la sua posizione, con parole taglienti. «Sul disegno di legge delega di riforma - afferma - è in atto una vera e propria campagna di disinformazione messa in campo da alcuni Ordini che rappresentano una minoranza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi