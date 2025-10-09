Commercialisti, sfida tra due liste. Si apre la campagna elettorale
Gli Ordini eletti a gennaio 2026 voteranno i nuovi vertici nazionali
Commercialisti, per le elezioni del Consiglio nazionale della prossima primavera sono due, al momento, le liste in campo. L’elezione si dovrebbe svolgere secondo le regole previste dall’attuale Dlgs 139/2005, nonostante sia partito l’iter per la riforma dell’ordinamento. Il primo appuntamento elettorale del 15 e 16 gennaio, riguarda i 131 Ordini territoriali, a cui spetterà il compito di eleggere i vertici nazionali della categoria.
Ad aprile Mario Civetta, presidente dell’Ordine di Roma dal 2013 ...