Compliance aziendale integrata fin dalla selezione dei fornitori
Servono sistemi di controllo e monitoraggio sempre più sofisticati ed efficaci
A livello europeo, la strategia per una filiera più sostenibile si traduce in un quadro normativo sempre più articolato, che impone alle aziende obblighi di due diligence sui fornitori e vieta l’immissione sul mercato di prodotti ottenuti con lavoro forzato o legati alla deforestazione.
In particolare, il regolamento Ue 2023/1115 sulla deforestazione (Eudr), la direttiva Ue 2024/1760 sulla due diligence (Corporate sustainability due diligence directive, Cs3d), il regolamento Ue 2024/3015 sul lavoro...