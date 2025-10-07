Comunicazioni all’Inail senza bollo per le Pa

L’istanza di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso da parte di una pubblica amministrazione datore di lavoro all’Inail, in relazione all’obbligo imposto dall’articolo 71, comma 11 del Dlgs. 81/2008, è esente da bollo. Lo afferma la risposta ad interpello n. 260 pubblicata il 7 ottobre 2025, sulla base del fatto che seppure l’Inail non possa essere annoverata fra le amministrazioni dello Stato (risoluzione n. 179/E/2008) e quindi in generale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi