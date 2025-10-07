Comunicazioni all’Inail senza bollo per le Pa
La risposta a interpello 260/2025 chiarisce l’esenzione si fonda sulla natura meramente comunicativa dell’adempimento volto ad alimentare una banca dati
L’istanza di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento per servizi antincendio e di soccorso da parte di una pubblica amministrazione datore di lavoro all’Inail, in relazione all’obbligo imposto dall’articolo 71, comma 11 del Dlgs. 81/2008, è esente da bollo. Lo afferma la risposta ad interpello n. 260 pubblicata il 7 ottobre 2025, sulla base del fatto che seppure l’Inail non possa essere annoverata fra le amministrazioni dello Stato (risoluzione n. 179/E/2008) e quindi in generale...
