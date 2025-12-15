Con utili non dichiarati i soci rispondono anche delle imposte sociali
Basta l’accertamento in capo ai soci per azionare la responsabilità «estesa»
L’accertamento degli utili non dichiarati in capo ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa integra a tutti gli effetti anche il presupposto per azionare la speciale responsabilità dei soci per le imposte non versate dalla società, di cui all’articolo 36, Dpr 602/1973. Con questa affermazione, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 32475, depositata ieri) completa il quadro già abbastanza punitivo del trattamento riservato ai soci in questione.
Per costante orientamento di legittimità...