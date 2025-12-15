Controlli e liti

Con utili non dichiarati i soci rispondono anche delle imposte sociali

Basta l’accertamento in capo ai soci per azionare la responsabilità «estesa»

di Luigi Lovecchio

L’accertamento degli utili non dichiarati in capo ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa integra a tutti gli effetti anche il presupposto per azionare la speciale responsabilità dei soci per le imposte non versate dalla società, di cui all’articolo 36, Dpr 602/1973. Con questa affermazione, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 32475, depositata ieri) completa il quadro già abbastanza punitivo del trattamento riservato ai soci in questione.

Per costante orientamento di legittimità...

