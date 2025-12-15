Spetta alle Entrate dimostrare che la società estera non sia operativa

Per l’esterovestizione, l’amministrazione deve provare la non operatività della società estera e che il vantaggio fiscale sia l’unico scopo dell’assetto societario. A fornire questi principi è la Corte di cassazione con la sentenza 32438/2025.

L’Agenzia contestava l’esterovestizione a una società formalmente residente in Lussemburgo. Secondo l’Ufficio, la società aveva fittiziamente localizzato all’estero la residenza fiscale in quanto la direzione effettiva era esercitata in Italia dai soci e dalla...