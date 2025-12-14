Concordato, l’inciampo sui redditi modifica le coordinate del patto
Nel corso del biennio i risultati possono divergere da quelli preventivati. Vicende fisiologiche come subentri e cambi societari possono variare il quadro
Partita ancora aperta per coloro che hanno aderito al concordato preventivo (Cpb) per il biennio 2024-2025 o per quello 2025-2026. Per quanto, infatti, l’accettazione del reddito proposto dal Fisco possa essere stata pianificata con attenzione, è inevitabile che ex post i dati reddituali effettivi possano divergere da quelli preventivati. La scelta, quindi, potrà essere stata più o meno “conveniente”.
La doppia valenza
Da un lato è vero che il Cpb è stato pensato per offrire un’opportunità di atterraggio morbido, al...