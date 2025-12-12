Imposte

Immobili merce, la locazione mette in crisi l’esenzione Imu

La Cassazione richiede la permanente destinazione alla vendita. Niente agevolazione anche per i fabbricati oggetto di ristrutturazione

di Pasquale Mirto

La normativa prevede dal 1° gennaio 2022 l’esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

L’agevolazione è stata oggetto di diverse pronunce della Cassazione, che ha fornito un’interpretazione molto restrittiva, e di cui occorre tenere conto in sede di saldo 2025 in scadenza il 16 dicembre. Il primo problema affrontato dalla Corte riguarda gli immobili locati per una parte dell’anno. Con...

