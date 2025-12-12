Immobili merce, la locazione mette in crisi l’esenzione Imu
La Cassazione richiede la permanente destinazione alla vendita. Niente agevolazione anche per i fabbricati oggetto di ristrutturazione
La normativa prevede dal 1° gennaio 2022 l’esenzione Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
L’agevolazione è stata oggetto di diverse pronunce della Cassazione, che ha fornito un’interpretazione molto restrittiva, e di cui occorre tenere conto in sede di saldo 2025 in scadenza il 16 dicembre. Il primo problema affrontato dalla Corte riguarda gli immobili locati per una parte dell’anno. Con...
Michele BrusaterraScheda adempimento