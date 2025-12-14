Fatture di fine anno: la detrazione Iva dipende da ricezione e registrazione
Serve attenzione a ciò che passa dallo Sdi tra fine dicembre e inizio gennaio. Secondo le Entrate per <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">il recupero con integrativa </span><span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">serve a monte un errore</span>
Anche quest’anno gli operatori dovranno prestare attenzione alle fatture “a cavallo” fra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 per evitare errori nell’esercizio della detrazione dell’imposta. Ancorché prevista dalla legge delega per la riforma fiscale, è infatti ancora di là da venire la regola che permetterà di gestire la detrazione delle fatture di dicembre con riferimento all’anno in cui l’imposta diviene esigibile in capo al fornitore di beni o servizi oppure – su scelta del contribuente...