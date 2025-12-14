Imposte

Sui crediti non riscossi utile verificare l’apertura di procedure concorsuali

Se il presupposto si verifica nel 2025 il documento va emesso entro aprile 2026

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Le regole che guidano la detrazione dell’imposta dettano la linea anche per il recupero dell’Iva mediante note di variazione in diminuzione. A fine anno occorre quindi verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali che legittimano l’emissione di tali documenti. Così è, in ipotesi, per l’apertura di una procedura giudiziale o per l’accertamento delle condizioni che legittimano l’applicazione di sconti contrattuali. Con la particolarità che, per questi ultimi, la realizzazione del requisito ...

