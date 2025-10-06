Concordato semplificato, controlli sostanziali del Tribunale
L’omologa del concordato semplificato si confronta con l’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Piacenza dà l’ok alla proposta che garantisce finanza esterna
La proposta di concordato semplificato è omologata quando il tribunale rilevi che essa «non arreca pregiudizio ai creditori rispetto» all’alternativa liquidatoria e assicuri in ogni caso un’utilità effettiva a ciascun creditore. Tema di fondo è quale pregnanza assuma il controllo del tribunale di assenza di pregiudizio dei creditori e di assicurazione dell’utilità ai creditori, se esso si fermi alla superficie della mera ritualità, o se possa scendere più in profondità, atteso che qui i creditori...