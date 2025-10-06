Esistenza e inerenza del costo con prova a carico del contribuente
L’articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 546/1992 non prevede per l’Agenzia un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia
Il comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs 546/1992 in tema di onere della prova nel processo tributario non fa ricadere sull’Amministrazione finanziaria di incombenze probatorie diverse e più gravose rispetto all’assetto precedente alla sua introduzione. L’Agenzia non può sindacare la congruità del costo ed ingerirsi nelle strategie commerciali dell’imprenditore. La proroga di 85 giorni prevista dalla normativa emergenziale Covid si applica anche ai termini non in scadenza nel 2020, inoltre, Sono questi...
