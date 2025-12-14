Imposte

Concordato, situazioni straordinarie sotto la lente

I casi di stop immediato del patto con il Fisco

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin, Gian Paolo Ranocchi

In presenza di una serie di circostanze eccezionali che determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% a quelli oggetto di concordato (articolo 19, Dlgs 13/2024), l’adesione alla proposta del Fisco cessa di avere efficacia dal periodo d’imposta in cui si realizza tale differenza. Quindi il contribuente non è più obbligato a tassare il reddito originariamente proposto e accettato.

Le circostanze eccezionali rilevanti al riguardo sono quelle individuate dall’...

