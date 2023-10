Conferimenti e holding, riforma per superare i limiti di Leo De Rosa e Alberto Russo

Nell’alveo delle operazioni straordinarie, il conferimento di partecipazioni in regime fiscale di realizzo controllato riveste un ruolo centrale, soprattutto per le imprese familiari. È infatti il principale strumento per costituire le “holding di famiglia”.

Con l’inserimento del comma 2-bis nell’articolo 177 del Tuir, il legislatore ha mostrato la volontà di agevolare e semplificare ulteriormente i conferimenti di partecipazioni, quali operazioni imprescindibili per la riorganizzazione aziendale, ...