Connessione tra attività e terreni: da rivedere i parametri classici

Il cosiddetto “agrivoltaico” è un sistema per la produzione e la vendita di energia da fonte fotovoltaica; se tale attività viene svolta insieme a quella agricola principale, essa può essere considerata connessa, in base a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2135 del Codice civile. Ai fini fiscali, attualmente i relativi redditi sono assorbiti nel reddito agrario (articolo 32 del Tuir), nei limiti della franchigia (260mila kWh all’anno); mentre per la parte eccedente i proventi derivanti...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi