Contenzioso tributario, preclusione probatoria legittima solo in casi circoscritti

Con la sentenza n. 137/2025 la Corte Costituzionale ha affrontato il delicato tema della legittimità della preclusione probatoria nel processo tributario, prevista per i documenti non consegnati dal contribuente nella fase amministrativa. Pur confermando la compatibilità della norma con i principi costituzionali, la Consulta ne ha ristretto l’ambito applicativo, limitando l’inammissibilità ai soli documenti univocamente favorevoli al contribuente e non già nella disponibilità dell’Amministrazione. Una decisione che tutela formalmente il diritto di difesa ma che nella pratica apre a valutazioni discrezionali e potenzialmente conflittuali. Il tutto in un quadro normativo in trasformazione, che impone una riflessione approfondita agli operatori del diritto tributario.