Corte Ue, retroattività delle sentenze limitata dal legittimo affidamento

La retroattività delle sentenze Ue incontra il limite dell’efficacia del diritto comunitario e del legittimo affidamento. Non possono pertanto essere messi in discussione quegli interventi legislativi che, in linea con tali principi, differiscono gli effetti di pronunce comunitarie che abbiano rilevato la difformità di una disposizione nazionale o della relativa interpretazione ufficiale rispetto alla direttiva Iva.

Sono queste le conclusioni cui è possibile pervenire attraverso una lettura meditata...