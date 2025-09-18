Così i certificatori ricerca e sviluppo restano nell’Albo

Il 17 settembre il ministero delle Imprese e del made in Italy ha attivato la procedura telematica per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei certificatori, accessibile attraverso il portale certificatoricreditors.mimit.gov.it. La procedura trova fondamento normativo nell’articolo 6 del decreto direttoriale Mimit del 21 febbraio 2024, in attuazione del Dpcm 15 settembre 2023 che ha istituito l’Albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni per progetti di ricerca, sviluppo...

