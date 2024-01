Crediti superbonus rimasti inutilizzati, flop del monitoraggio

Appena 134 milioni di euro. L’operazione verità sui crediti fiscali non utilizzabili, che avrebbe dovuto ripulire gli archivi dell’agenzia delle Entrate di molti bonus rimasti in attesa, si è per adesso rivelata un flop. A fronte di diversi miliardi di euro di crediti potenzialmente interessati, infatti, le comunicazioni inviate finora riguardano poche decine di milioni. È quanto emerso da una risposta a interrogazione di Emiliano Fenu (M5s) da parte del ministero dell’Economia, ieri in commissione...

