Dal reddito concordato all’Ires premiale: acconti all’intreccio del 1° dicembre

Conclusa la tornata dichiarativa al 31 ottobre scorso i contribuenti con periodo d’imposta solare si avvicinano alla seconda o unica rata di acconto in scadenza al prossimo 1° dicembre, in quanto il 30 novembre è domenica.

Particolare attenzione va posta nel calcolo degli acconti dei soggetti Isa che hanno optato per il concordato preventivo biennale distinguendo tra primi accettanti e secondi ossia tra coloro che hanno aderito già per il biennio 2024-2025 e per i nuovi concordatari del biennio 2025...