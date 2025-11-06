Pec degli amministratori, niente obbligo per Sas e Snc
Il Dl 159/2025 in vigore dal 31 ottobre esclude le società di persone tranne in casi di patti sociali specifici. Anche per Srl e Spa sono possibili alcuni tipi di esoneri
Il Dl 159/2025 in vigore dal 31 ottobre, nell’inserire, a sorpresa, una norma sull’obbligo di pec (posta elettronica certificata) personale degli amministratori (esogena rispetto alla sicurezza sul lavoro a cui è improntato il decreto) ha ristretto il campo di applicazione di tale obbligo alle sole società di capitali, ma non a tutte.
Sul piano letterale il legislatore interviene (articolo 13, comma 3, lettera a) sostituendo il riferimento generale agli «amministratori» di imprese costituite in forma...