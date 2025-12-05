Dall’8 dicembre 2025 la delega agli intermediari diventa unica
Con la Guida emanata congiuntamente dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Entrate-Riscossione, titolata «La delega unica per l’utilizzo dei servizi online», vengono fornite le istruzioni per il conferimento della delega agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998.
I servizi delegabili
L’articolo 21 del Dlgs 1 dell’8 gennaio 2024, così detto Decreto Adempimenti, prevede che il contribuente possa delegare gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998, all’utilizzo...
I punti chiave
Performance aziendale, come scoprire l’indicatore per lo stato di salute del business
di Alessandro Mattavelli