Dalla due diligence alle opinion: nuovo ruolo dei professionisti
Figure chiamate a verificare i requisiti degli operatori economici autorizzati (Aeo)
La recente apertura dell’amministrazione doganale nei confronti di un’ampia platea di professionisti chiamati a supportare le imprese, ma anche l’amministrazione stessa, nell’individuazione degli operatori da qualificare come “affidabili” (Aeo, operatore economico autorizzato) segna certamente un punto di svolta nell’ambito del ruolo di cooperazione che tali tre attori (imprese, professionisti e Dogane) forse per la prima volta sono chiamati a svolgere per puntare a una maggiore competitività delle...