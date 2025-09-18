De Nuccio: riapertura della rottamazione solo per i contribuenti onesti
Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio è necessario riequilibrare la tassazione sulle persone fisiche
Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ieri nel corso di Telefisco ha sottolineato l’importanza di recenti interventi fiscali, come l’Ires premiale o il concordato preventivo biennale. Interventi che, però, secondo de Nuccio, hanno margini di miglioramento. «L’Ires premiale rappresenta sicuramente una misura di sostegno alla crescita, e alle competitività delle Pmi che attraverso l’abbattimento di quattro punti percentuali dal 24 al 20...