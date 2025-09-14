Aggiornamento costante dal Master a «All inclusive»

La proposta formativa del Sole 24 Ore in Area Fisco è ampia e articolata, con l’obiettivo di offrire agli studi professionali e alle aziende un set di corsi e seminari in grado di far fronte alle diverse esigenze operative.

Master Telefisco è il percorso continuativo che coinvolge i migliori esperti del Sole 24 Ore con incontri programmati con cadenza settimanale, in diretta digitale ogni mercoledì pomeriggio, con la possibilità di seguire successivamente le lezioni on demand.

Ogni sessione ha la durata di due ore: i primi 30 minuti sono sempre dedicati all’analisi delle novità normative, degli orientamenti giurisprudenziali e dei più recenti documenti di prassi, così da garantire ai partecipanti un aggiornamento continuo e puntuale, mentre nella seconda parte viene effettuato un approfondimento monotematico (Focus Approfondimento), ripreso la settimana successiva da un punto di vista pratico, con l’analisi di casi concreti e uno spazio ampio dedicato alle domande (Focus Operativo).

Complessivamente il percorso comprende 45 incontri, per complessive 97 ore di formazione, con un abbonamento annuale dal costo di 650 euro + Iva.

Accanto a Master Telefisco si colloca All Inclusive Specialistica, l’abbonamento che consente l’accesso a tutti i seminari e percorsi di approfondimento dell’area Fisco. Sono previsti 25 corsi, articolati in 50 sessioni, per un totale di 200 ore di formazione “garantita”, cui si aggiungeranno ulteriori proposte che verranno attivate progressivamente.

Il costo annuale è di 1.490 euro + Iva, importo che diventa vantaggioso già a partire dalla partecipazione al terzo corso (i soli titoli garantiti hanno, infatti, un valore complessivo di oltre 10mila euro).

Master Contabilità e Fisco è invece il percorso dedicato a chi in studio o in azienda gestisce, in particolare, gli adempimenti contabili e fiscali. Anche in questo caso sono previste sessioni settimanali, disponibili in diretta sulla piattaforma digitale di Sole 24 Ore Formazione ogni giovedì o in differita on demand.

In modo similare a Master Telefisco, anche qui abbiamo due tipologie di appuntamenti: il Focus Approfondimento (2 ore), che fornisce la necessaria conoscenza teorica di un argomento e il Focus Operativo (1 ora), in cui vengono affrontati casi pratici ed esaminati i quesiti dei partecipanti. Ogni incontro si apre con 15 minuti dedicati agli aggiornamenti sulle principali scadenze e novità normative.

In totale sono previste 76 ore di formazione distribuite in 45 incontri, con un abbonamento annuale dal costo di 400 euro + Iva.

Per gli studi e le aziende che vogliono garantire un percorso strutturato di formazione anche ai propri team, è stato pensato l’abbonamento All Inclusive Collaboratori e Dipendenti, che include tutti i corsi dell’area Fisco progettati ad hoc. Sono previsti 15 corsi, per 30 sessioni complessive e 120 ore di formazione “garantita”, cui se ne aggiungeranno altri nel corso dei mesi.

L’abbonamento ha un costo di 700 euro + Iva per 12 mesi, a fronte di un valore complessivo dei soli titoli garantiti pari a oltre 5 mila euro.

Tutti gli abbonamenti prevedono la possibilità di attivare la versione corporate, con riduzioni incrementali del costo nel caso di più iscrizioni, così come il pagamento rateizzato.

Per informazioni è possibile consultare il sito sole24oreformazione.it, oppure contattare il Servizio clienti (tel. 02-3030.0608 – servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com) o il proprio agente Sole 24 Ore di zona.