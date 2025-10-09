Dichiarazione Iva 2024, in arrivo gli alert per le anomalie con i dati degli scontrini telematici
In caso di segnalazioni ritenute fondate il contribuente può sanare attraverso il ravvedimento operoso
In arrivo le lettere di compliance Iva sulle anomalie tra dichiarazione Iva presentate nel 2024 (periodo d’imposta 2023) e corrispettivi telematici. L’obiettivo è quello di dare possibilità ai contribuenti di sanare gli eventuali errori commessi applicando sanzioni ridotte rispetto a quelle minime previste. Lo comunica l’agenzia delle Entrate con il provvedimento 369141/2025.
Lo strumento della lettera di compliance è previsto dal comma 636 della legge 190/2014 e consiste nella messa a disposizione...
Correlati
Altri Provvedimenti