Distribuzione utili e dismissione degli asset strategici, restano le misure cautelari
La Cgt Calabria: confermato il periculum in mora che legittima l’adozione delle misure
La consistente distribuzione degli utili e la dismissione dell’asset strategico relativo all’attività principale svolta da una società con calo verticale della redditività aziendale e conseguente riduzione degli indici di bilancio confermano il periculum in mora e la richiesta delle misure cautelari richieste dall’agenzia delle Entrate. Per tali motivazioni viene respinto dalla sentenza 1519/3/2025 della Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, l’appello di un contribuente avverso la sentenza...
Corte di Giustizia Tributaria