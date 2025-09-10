Atti impositivi non modificabili se il giudice riqualifica i fatti

Le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, e quindi una modifica o un’estensione della motivazione, non possono essere mutate in sede contenziosa a pena di violare il diritto di difesa. Così, in caso di riqualificazione operata dal giudice di un’operazione come permutativa, l’Amministrazione non può, per la prima volta nel corso del giudizio, e nella specie di legittimità, pretendere di assoggettare a Iva separata le prestazioni dell’operazione permutativa. L’ interessante principio è nell...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi