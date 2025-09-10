Impugnabile il preavviso di fermo amministrativo
La Cgt di Salerno: pretesa determinata nei presupposti e nell’importo. Possibile contestare il potere impositivo non in linea con le sentenze già arrivate
Il preavviso di fermo amministrativo è atto impugnabile in Corte di giustizia tributaria, in quanto reca una pretesa determinata nell’an e nel quantum. La conferma giunge dalla Cgt di primo grado di Salerno con la sentenza 2587/2/2025.
Nella sentenza in questione viene inoltre affermato che il contribuente ha diritto a contestare la riedizione del ...
