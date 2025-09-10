La lite estinta lascia senza difese chi decade
Controversia chiusa dopo il pagamento solo della prima o unica rata. L’unica via d’uscita resta la possibilità di dilazionare il debito residuo
Contribuenti senza difese in caso di decadenza dalla rottamazione quater dopo il pagamento della prima rata, per i carichi oggetto di contenziosi pendenti. La norma interpretativa, recata nell’articolo 12-bis del Dl 84/2025, ha infatti stabilito che i giudizi in corso al momento della trasmissione della domanda di sanatoria si estinguono con il solo pagamento della prima rata, a prescindere dal buon esito della definizione agevolata. Senonché, una tale previsione si pone in evidente contrasto, oltre...