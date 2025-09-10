Controlli e liti

Successione, il curatore dell’eredità giacente non paga le imposte

Per la Cgt Roma 7305/5/2025 non può pretendersi alcun prelievo, a maggior ragione quando l’asse ereditario è di valore negativo

di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

Il curatore dell’eredità giacente, sebbene obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, non è tenuto al pagamento delle imposte ad essa connesse. È il principio affermato dalla Cgt di primo grado di Roma con la sentenza 7305/5/2025, che ha accolto il ricorso proposto dal curatore dell’eredità giacente a cui l’agenzia delle Entrate aveva richiesto le imposte di successione, ipotecarie e catastali.

In particolare, il caso riguarda un contribuente, nominato dal Tribunale curatore ...

