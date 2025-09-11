Dividendi black, «sbiancamento» possibile con riqualifica favorevole

L’agenzia delle Entrate con la risposta 191 del 21 luglio torna a delineare il perimetro applicativo dell’articolo 47-bis del Tuir in materia di dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, offrendo nuovi spunti di riflessione sul momento qualificante degli utili distribuiti da partecipate estere. Il documento si inserisce in un quadro normativo stratificato, nel quale si alternano approcci basati su liste, aliquote nominali ed Etr test – standard o semplificato.
Con la riposta ad interpello 191 dello scorso 21 luglio viene ribadita da parte delle Entrate la stabilità della qualifica white, se maturata in un periodo conforme alla disciplina pro tempore vigente, e la possibilità di “sbiancamento” degli utili originariamente black, ove la nuova disciplina consenta una riqualifica favorevole. Al centro dell’analisi restano le esimenti della tassazione congrua e dell’attività economica effettiva, strumenti essenziali per evitare l’attrazione dei dividendi nel...
Argomenti
I punti chiave
- L’evoluzione della disciplina dei dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati
- Regime applicabile quando in vigore una diversa definizione di “regime fiscale privilegiato”
- Le esimenti della tassazione congrua e dell’attività economica effettiva
- La risposta 191 del 21 luglio 2025
- Un esempio
- Conclusioni